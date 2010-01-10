В Оберхофе завершился четвертый этап Кубка мира по биатлону

В последний день соревнований прошли две гонки с массовым стартом.

У женщин на дистанцию 12,5 километров отправились две белоруски – Дарья Домрачева и Надежда Скардино. После первой стрельбы Домрачева с одним промахом уступала первому месту порядка 20 секунд, но ко второму рубежу отрыв сократила.

На второй лежке ситуация изменилась. Отменной стрельбой порадовали Домрачева и Бергер, а вот ближайшим преследовательницам пришлось зайти на штрафной круг.

Однако радость белорусов была не долгой. Уже на третьем огневом рубеже Дарья совершила грубую ошибку — начала стрелять не по своей установке. В итоге, пришлось бежать 600 метров штрафа.

На четвертой стрельбе Домрачева дважды отправила пули в молоко и финишировала девятой. Надежда Скардино раположилась на 17-м месте. Победу праздновала немка Андреа Хенкель.

Мужской масстарт на 15 километров выиграл норвежец Оле Айнер Бьорндален. Король биатлона допустил всего один промах и не оставил ни малейшего шанса соперникам. Вторым финишировал американец Тим Бурк, третьим стал поляк Томаш Сикора. Наш Сергей Новиков с пятью кругами штрафа расположился на 25-м месте.