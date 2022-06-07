В новом формате. В Минске стартовал детский турнир по теннису «Золотая ракетка»

Новости Беларуси. В Минске стартовал детский турнир по теннису «Золотая ракетка». В соревнованиях принимают участие спортсмены, чей возраст не превышает 12 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Золотая ракетка» – это особый турнир в календаре Белорусской теннисной федерации. Благодаря командному формату ребята ближе знакомятся с жизнью спортсмена, связанной с постоянными переездами. Несмотря на то что теннис – индивидуальный вид спорта, учатся нести ответственность не только за себя, но и за команду.

В сезоне-2022 турнир пройдет в новом формате. Вместо выездных матчей запланированы четыре раунда – этап включает три игровых дня, проводимых на одной теннисной базе. Встречи «Золотой ракетки» будут проходить на кортах крупнейших теннисных центров Беларуси. Соревнования продлятся с мая по октябрь, финальная часть турнира состоится в ноябре.