В Норвегии завершился восьмой этап кубка мира по биатлону

В заключительный день соревнований были запланированы две гонки с массовым стартом.

Победительницей женской стала представительница Германии Симоне Хаусвальд, преодолевавшая дистанцию за 37 минут и 7 десятых секунды. Серебро у украинки Виты Семеренко. Еще одна немка Магдалена Нойнер с бронзой.

Дарья Домрачева заняла 8 место, отстав от победительницы на 43 секунды. Людмила Калинчик – 23, Надежда Скардино – 27.

В мужской гонке с массовым стартом победителем стал россиянин Иван Черезов. Вторым стал австриец Кристоф Зуманн, третьим – норвежец Эмил-Хегле Свендсен.

Белорус Сергей Новиков на четырех огневых рубежах допустил четыре промаха и занял итоговое 26 место.