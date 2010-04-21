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В НХЛ сыграны очередные матчи первого раунда плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли

21 апреля 2010 14:48
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«Нэшвилл Предэторз» третий матч своей серии против «Чикаго Блэк Хоукс» проводил на родном льду Соммет Сентер.

«Нэшвилл Предэторз» одержал убедительную победу – 4:1

Только первый период поединка прошёл в более-менее равной борьбе и завершился вничью – 1:1. На шайбу форварда «Нэшвилла» Джоэла Уорда ответил словацкий легионер «Чикаго» Томаш Копецки. В дальнейшем забивали только хоккеисты «Предэйторз».

Во втором периоде отличились  Дэвид Легуонд и Ши Уэббер. В третьем периоде чешский форвард «хищников» Мартин Эрат установил окончательный счёт – 4:1 – в пользу хозяев.

Остальные результаты игрового дня и текущий счёт серий перед Вами.

В НХЛ сыграны очередные матчи первого раунда плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли

Отметим возвращение на лёд белорусского защитника «Колорадо» Руслана Салея , правда «Эвеланш» это помогло мало: в овертайме победа досталась их соперникам из «Сан-Хосе».

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