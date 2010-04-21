В НХЛ сыграны очередные матчи первого раунда плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли

«Нэшвилл Предэторз» одержал убедительную победу – 4:1
Только первый период поединка прошёл в более-менее равной борьбе и завершился вничью – 1:1. На шайбу форварда «Нэшвилла» Джоэла Уорда ответил словацкий легионер «Чикаго» Томаш Копецки. В дальнейшем забивали только хоккеисты «Предэйторз».
Во втором периоде отличились Дэвид Легуонд и Ши Уэббер. В третьем периоде чешский форвард «хищников» Мартин Эрат установил окончательный счёт – 4:1 – в пользу хозяев.
Остальные результаты игрового дня и текущий счёт серий перед Вами.
Отметим возвращение на лёд белорусского защитника «Колорадо» Руслана Салея , правда «Эвеланш» это помогло мало: в овертайме победа досталась их соперникам из «Сан-Хосе».