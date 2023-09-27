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В НХЛ провели первый отсев новичков. Кто из белорусов остался в лиге?

27 сентября 2023 13:31
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Клубы Национальной хоккейной лиги этой ночью совершили первый грандиозный отсев новичков. Илья Соловьев, благодаря вчерашнему бомбардирскому дублю, продолжит работать с «Калгари», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В НХЛ провели первый отсев новичков. Кто из белорусов остался в лиге?-1

Естественно, что место в составе гарантировал Егор Шарангович. Владислав Колячонок остается на просмотре в «Аризоне», а Дмитрий Кузьмин – в «Виннипеге». В «Ванкувере» тренируются двое белорусов – это Данила Климович и Никита Толопило. А вот Егор Сидоров, Андрей Лошко и Иван Жигалов покинули расположения клубов НХЛ и попробуют закрепиться хотя бы минорных лигах.

# Хоккей # Фотофакт

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