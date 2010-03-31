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В НХЛ прошли 9 поединков регулярного чемпионата

31 марта 2010 15:01
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В противостоянии одних из лидеров западной конференции — «Ванкувера» и «Финикса» — победу праздновала канадская дружина.

Уже к 5-й минуте «Кэнэкс» усилиями «Берроуза» и «Рэймонда» вели –2:0. Шайбу Радима Врбаты в концовке первой трети ванкуверцы словно и не заметили. Спустя всего один оборот секундной стрелки Хенрик Седин снова довел перевес своей команды до двух мячей.

А на 33-й минуте брат Хенрика, Даниэль, установил окончательный счет в матче – 4:1.

«Торонто» Михаила Грабовского потерпело минимальное домашнее поражение от «Атланты». Белорус провел на льду почти 18 минут, однако ничем примечательным на площадке не отметился.

Все результаты игрового дня перед вами.

В НХЛ прошли 9 поединков регулярного чемпионата

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