В напряженных выездных матчах с «Металлургом» и «Югрой» минское «Динамо» сумело заработать лишь одно очко

В Магнитогорске «Динамо» пропустило уже на четвертой минуте (автором шайбы стал Денис Хлыстов), но в целом первый период сложился для нашей команды неплохо.

Чуть испортило его удаление Йере Каралахти, заработавшего к тому же 10-минутный штраф, но в настоящее бедствие удаления превратились во второй трети. Правда, Петр Подхрадски сумел в большинстве счет сравнять, но очередное меньшинство – и Алексей Кайгородов вновь вывел «Металлург» вперед.

Заключительную треть «Динамо» провело дисциплинированно, не раз могло переломить ход борьбы, пока не случилась трагедия: на 55-ой минуте минчане играли в большинстве, и упустили Хлыстова, оформившего дубль. Шайба Каралахти уже ничего изменить не могла – 2:3.

Поединок против «Югры» стал еще одним памятником волевым качествам минской команды. А вот с качеством игры вышла промашка. После матча Марек Сикора оправдывал невнятные действия подопечных сменой часовых и климатических поясов. Может быть.

К 9-й минуте минчане матч почти проиграли – 0:3. Особенно обидно было то, что счет открыл, а затем ассистировал Максиму Беляеву Сергей Демагин.

Вернула нам надежду лишь шайба Либора Пивко на 17-ой минуте. Однако полной сатисфакции пришлось подождать.

Только в третьем периоде «Динамо» сумело прижать «Югру» к ее воротам, результатом чего стали две шайбы Петра Подхрадского. Вторая из них была заброшена на 60-й минуте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сумев спасти одно очко, минчане уже обезопасили себя от критики. А вот замахнуться на два балла не получилось: Скороходов в серии буллитов принес победу ханты-мансийцам.