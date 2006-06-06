В Национальной хоккейной лиге настал час <икс>

Рано утром 6 июня стартовала финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли. В битве за трофей сошлись <Эдмонтон Ойлерс> и <Каролина Харрикейнс>.

Почти два периода гости ролийского <РБЦ Сентер> были активнее и быстрее оппонента. К семнадцатой минуте второй трети <нефтянники> забросили три шайбы и чувствовали себя спокойно относительно исхода поединка.

Счет открыл лучший снайпер <Эдмонтона> в плей-офф-2006 Фернандо Пизани. Удвоил преимущество Крис Пронгер. Он реализовал буллит и стал тем самым первым защитником, которому удалось сделать это в финале Кубка Стэнли. А затем отличился Этан Моро, достигнув счета 3:0. Однако <Каролина> выходила <сухой> и не из таких передряг. В концовке второй двадцатиминутки капитан <ураганов> Род Бриндамор своим десятым голом в плей-офф встряхнул партнеров по команде. Они великолепно провели дебют третьего периода и сумели не только отыграться, но и выйти вперед. На второй и шестой минутах успех праздновал Рэй Уитни, на одинадцатой в меньшинстве отличился Джастин Уильямс. Но четыре пробоины не потопили окончательно <нефтянной> танкер. Вскоре <Эдмонтон> руками Алеша Хемски восстановил статус-кво. А затем произошел эпизод, который во многом решил судьбу матча.

В столкновении получил травму колена голкипер гостей Дуэйн Ролосон. На лёд впервые в Кубке Стэнли-2006 вышел его сменщик Тай Конклин, который на последней минуте третьего периода совершил роковую ошибку. Вратарь <Эдмонтона> подарил шайбу Роду Бриндамору, и счет остановился на 5:4. <Каролина> повела в серии.

Следующая встреча состоится вновь на площадке <ураганов> 7 июня.