В Национальной баскетбольной ассоциации состоялось 10 матчей

Самым результативным игроком дня стал форвард «Оклахомы» Кевин Дюрент, набравший сорок пять очков и сделавший восемь подборов.

Однако его старания пошли прахом. «Громовержцы» проиграли соседу по таблице Запада «Сан-Антонио». Неожиданностей день не принес: проиграли те, кому это было положено по более низкому статусу. «Миннесота», к примеру, уже 13 поединков кряду не вкушала радости побед.

Результаты проведенных матчей следующие:

Филадельфия – Орландо 93:109

Нью-Джерси – Майами 89:99

Чикаго – Хьюстон 98:88

Милуоки – Атланта 98:95

Миннесота – Торонто 100:106

Нью-Орлеан – Даллас 115:99

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 96:99

Юта – Бостон 110:97

Сакраменто – Мемфис 85:102

Голден Стэйт – Финикс 131:133