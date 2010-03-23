В Национальной баскетбольной ассоциации состоялось 10 матчей

Однако его старания пошли прахом. «Громовержцы» проиграли соседу по таблице Запада «Сан-Антонио». Неожиданностей день не принес: проиграли те, кому это было положено по более низкому статусу. «Миннесота», к примеру, уже 13 поединков кряду не вкушала радости побед.
Результаты проведенных матчей следующие:
Филадельфия – Орландо 93:109
Нью-Джерси – Майами 89:99
Чикаго – Хьюстон 98:88
Милуоки – Атланта 98:95
Миннесота – Торонто 100:106
Нью-Орлеан – Даллас 115:99
Оклахома-Сити – Сан-Антонио 96:99
Юта – Бостон 110:97
Сакраменто – Мемфис 85:102
Голден Стэйт – Финикс 131:133