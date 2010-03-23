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В Национальной баскетбольной ассоциации состоялось 10 матчей

23 марта 2010 14:57
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Самым результативным игроком дня стал форвард «Оклахомы» Кевин Дюрент, набравший сорок пять очков и сделавший восемь подборов.

Однако его старания пошли прахом. «Громовержцы» проиграли соседу по таблице Запада «Сан-Антонио». Неожиданностей день не принес: проиграли те, кому это было положено по более низкому статусу. «Миннесота», к примеру, уже 13 поединков кряду не вкушала радости побед.  

Результаты проведенных матчей следующие:

Филадельфия – Орландо 93:109
Нью-Джерси – Майами 89:99
Чикаго – Хьюстон 98:88 
Милуоки – Атланта 98:95
Миннесота – Торонто 100:106
Нью-Орлеан – Даллас 115:99
Оклахома-Сити – Сан-Антонио 96:99
Юта – Бостон 110:97
Сакраменто – Мемфис 85:102
Голден Стэйт – Финикс 131:133

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