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В Национальной баскетбольной ассоциации ночью здорово досталось «Детройту»

12 января 2010 17:56
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«Пистонз» были разгромлены чикагскими «быками» 87:120.

Особо постарались Луол Денг (27 очков), Дерек Роуз (22 очка, 9 передач) и  Жоаким Ноа (16 очков, 11 подборов).

Джо Джонсон положил в копилку своего «Бостона» 36 результативных баллов и «Селтикс» благодаря этому выиграли у «Атланты» 102:96. Карлос Бузер (25 очков, 11 подборов) и Дерон Уильямс (23 очка, 10 передач) помогли «Юте» разгромить «Майами» 118:89.

Индиана – Торонто 105:101
Филадельфия – Нью-Орлеан  96:92
Бостон – Атланта 96:102
Чикаго – Детройт 120:87
Оклахома-Сити – Нью-Йорк 106:88
Денвер – Миннесота 105:94
Финикс – Милуоки 105:101
Юта – Майами 118:89
Голден Стэйт – Кливленд 114:117

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