В Национальной баскетбольной ассоциации ночью здорово досталось «Детройту»

«Пистонз» были разгромлены чикагскими «быками» 87:120.

Особо постарались Луол Денг (27 очков), Дерек Роуз (22 очка, 9 передач) и Жоаким Ноа (16 очков, 11 подборов).

Джо Джонсон положил в копилку своего «Бостона» 36 результативных баллов и «Селтикс» благодаря этому выиграли у «Атланты» 102:96. Карлос Бузер (25 очков, 11 подборов) и Дерон Уильямс (23 очка, 10 передач) помогли «Юте» разгромить «Майами» 118:89.

Индиана – Торонто 105:101

Филадельфия – Нью-Орлеан 96:92

Бостон – Атланта 96:102

Чикаго – Детройт 120:87

Оклахома-Сити – Нью-Йорк 106:88

Денвер – Миннесота 105:94

Финикс – Милуоки 105:101

Юта – Майами 118:89

Голден Стэйт – Кливленд 114:117