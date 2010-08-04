В Мюнхене продолжается чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе

Сегодня были разыграны два комплекта наград: в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений у мужчин приняли участие и белорусские спортсмены.

Правда, лишь в квалификации. Триумфатор планетарного первенства Сергей Мартынов, двумя днями ранее выигравший в Мюнхене золото в стрельбе из малокалиберной винтовки лежа, сегодня на старт соревнований не вышел. В его отсутствие нашу страну представляли Юрий Щербацевич и Виталий Бубнович. Вот только приблизиться к восьмерке финалистов они не смогли.

Стрельба лежа белорусам удалась, а вот по мишеням из других, объективно более сложных положений, наши спортсмены били совсем не так метко. В итоге Щербацевич 40-й, Бубнович – 47-й. Победителем стал венгр Петер Шиди.