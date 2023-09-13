В Могилёве завершился областной отборочный этап на республиканский турнир по борьбе «Лига храбрых»

Новости Беларуси. И за себя, и за своего друга. В Могилеве завершился областной отборочный этап на республиканский турнир по борьбе «Лига храбрых», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный старт, напомним, командный. Поэтому каждый участник отвечает не только за личный результат, но и за всю дружину в целом.

В течение двух дней на коврах свое мастерство демонстрировали более 180 детей. Несмотря на довольно юный возраст ребят и девушек, а им всем до 15 лет, некоторые из спортсменов уже имеют солидные регалии. В том числе с первенств Европы. Так что для попадания в сборную области приходилось работать во всю силу.

Анастасия Комонова, участница турнира:

Выиграла, ни одной схватки не проиграла. Всего было четыре. Встретилась один раз с девочкой из Витебска, тоже выиграла 10:0. Встретилась с россиянкой – была техническая, сильная достаточно – выиграла 6:7. И в финале я тоже встретилась с русской, выиграла 2:0. Принесла 1 балл своей команде, но, к сожалению, проиграли, стали вторые.

«Лига храбрых» объединяет три вида борьбы: вольную, греко-римскую и женскую. И только хорошо выступив во всех видах, можно рассчитывать на общий триумф. Соревнования в таком формате проходят нечасто. А детям они необходимы в первую очередь для опыта.

Владимир Мельков, тренер Могилевского областного центра олимпийского резерва по вольной борьбе:

У них вырабатывается действительно такой командный стереотип, чтобы отвечать полностью за все три вида спорта. Потому что какой-то вид спорта проиграет – он оттянет полностью другие виды.