В Могилеве решают, кому достанется "Золотая шайба"

Целых четыре дня площадка могилёвского ледового дворца будет полностью принадлежать юношеским хоккейным командам. Сегодня здесь началась финальная часть 11-го республиканского турнира "Золотая шайба". На лёд вышли представители восьми сильнейших юношеских команд старшей игровой группы. Представлена каждая область и столица республики. Ребята пробивались в финальную часть сквозь череду ледовых баталий почти полгода. Ещё одна команда в турнире участвует вне конкурса. Это победители российской "Золотой шайбы". Общее мнение: уровень подготовки белорусских спортсменов ничуть не уступает российскому.