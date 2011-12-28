В Могилеве прошел торжественный вечер, посвященный подведении итогов женского белорусского футбольного сезона-2011

Ранее в стране подобных мероприятий не проводилось, поэтому инициатива Ассоциации БФФ, Могилевской СДЮШОР-7, ставших вдохновителями и организаторами этого праздничного вечера, заслуживает только позитивных оценок.

Праздник чествования лучших белорусских футболисток и отличившихся в 2011 году женских отечественных команд, однозначно, получился успешным и запоминающимся. Казалось, что числу наград и памятных призов за победы в различных номинациях не будет конца. И это, на наш взгляд, вполне справедливо и заслуженно.

Белорусский женский футбол в последние годы очевидно прогрессирует. И мы вправе надеяться на то, что звучные достижения наших сборных клубов мы сможем отпраздновать уже в ближайшем будущем.

Так что от всей души поздравляем всех лауреатов сезона-2011: лучшую футболистку страны Ольгу Анисковцеву, лучшего игрока и защитника минувшего чемпионата Беларуси бобруйчанку Оксану Шпак. Лучших в своих игровых амплуа: голкипера Инну Ботяновскую из ФК «Минск», хавбека, могилевчанку Наталью Ласточкину, лучшего бомбардира нашего чемпионата Диану Тропникову из столичной «Зоркi-БДУ».

И, конечно же, поздравляем всех белорусских кудесниц кожаного мяча с наступающим Новым годом. Отличного вам здоровья, успехов на футбольных полях и весомых достижений в личной жизни. Счастья вам, девушки!