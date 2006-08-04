В Минском суворовском военном училище создаются спортивные профильные классы

Первый набор состоится уже в этом году. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. Созданная в Вооруженных Силах спортивная база, а также потенциал училища и возможности Министерства спорта и туризма позволят обучить будущих спортсменов. Таким образом, сформируются спортивный резерв национальных команд страны и сборные команды Вооруженных Сил. В этих классах будут готовить к поступлению в военные учебные заведения, а также в учреждения образования органов внутренних дел, подразделений по чрезвычайным ситуациям и в университет физкультуры.

Зачислять в училище будут без вступительных экзаменов при положительных результатах медицинского освидетельствования (включая психологический отбор).