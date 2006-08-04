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В Минском суворовском военном училище создаются спортивные профильные классы

04 августа 2006 15:06
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Первый набор состоится уже в этом году. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. Созданная в Вооруженных Силах спортивная база, а также потенциал училища и возможности Министерства спорта и туризма позволят обучить будущих спортсменов. Таким образом, сформируются спортивный резерв национальных команд страны и сборные команды Вооруженных Сил. В этих классах будут готовить к поступлению в военные учебные заведения, а также в учреждения образования органов внутренних дел, подразделений по чрезвычайным ситуациям и в университет физкультуры. 
Зачислять в училище будут без вступительных экзаменов при положительных результатах медицинского освидетельствования (включая психологический отбор).

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