В минском Дворце тенниса проходит первенство Беларуси в помещении среди юношей и девушек до 16 лет

В столичном Дворце тенниса в самом разгаре первенство Беларуси в помещении среди юношей и девушек до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четверг, 21 декабря, определились финалисты в парном разряде. Матч за золото в этой дисциплине пройдет 22 декабря. На турнире собрались сильнейшие спортсмены в своей возрастной категории. Им важно получить состязательный опыт в преддверии нового сезона.