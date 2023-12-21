В минском Дворце тенниса проходит первенство Беларуси в помещении среди юношей и девушек до 16 лет
В столичном Дворце тенниса в самом разгаре первенство Беларуси в помещении среди юношей и девушек до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В четверг, 21 декабря, определились финалисты в парном разряде. Матч за золото в этой дисциплине пройдет 22 декабря. На турнире собрались сильнейшие спортсмены в своей возрастной категории. Им важно получить состязательный опыт в преддверии нового сезона.
Иван Самстыко, участник турнира:
Я попал в четверку лучших игроков турнира и финал в «одиночке». Цель – выиграть турнир и в паре, и в «одиночке». Я готовился к этому турниру долгое время. Ждал турнир.
Станислав Бульбенков, участник турнира:
Турнир нужный. «Одиночку» не позволило здоровье сыграть – приболел немного, с температурой играл. Пары еще играем. Постараемся выиграть, чтобы хоть где-то на пьедестал встать. Потому что обидно за «одиночку». Конкуренция неплохая – республика, тут обычно самые сильные собираются. Моя цель на следующий сезон – попасть на итоговый турнир в Монте-Карло.
Матчи в одиночных разрядах продолжаются. Впереди решающие стадии. А финалы состоятся в воскресенье, 24 декабря.