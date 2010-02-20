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В Минском дворце спорта проходит открытый чемпионат Беларуси по самбо на призы Президента страны

20 февраля 2010 19:06
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Приветствие участникам турнира направил Александр Лукашенко.

Борются за призы спортсмены из 17 стран - России, Армении, Грузии, Греции, Италии. Есть и дебютанты из Марокко. Соревнования – традиционные, и президентский спортивный клуб поддерживает турнир самбистов с самого начала, учредив два специальных приза – «За волю к победе» и «За лучшую технику».

Чемпионат уже начался, а имя одного из победителей уже известно.

Андрей Курлыпа, победитель в весовой категории до 52 кг:
В борьбе легкого труда нет.

Ламберто Раффи, участник соревнования:
Соревнование организовано на высшем уровне. Я уже немного познакомился с белорусами: очень доволен.

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