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В минском Доме футбола прошла жеребьевка предстоящего чемпионата Беларуси

09 марта 2016 13:34
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Новости Беларуси. В столичное Доме футбола прошла жеребьевка грядущего чемпионата, который стартует 2 апреля. Действующий чемпион, БАТЭ, в дебютном туре отправится на выезд в Брест. Минскому «Динамо» предстоит более близкое путешествие – в Жодино к «Торпедо-БелАЗ». А дебютант Высшей лиги, «Крумкачы», сразятся в Бобруйске с кардинально обновленной «Белшиной».

Второй тур подарит зрителям первую по-настоящему громкую вывеску – БАТЭ – «Шахтер». Точные даты матчей будут названы позднее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».     

# Футбол Беларуси

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