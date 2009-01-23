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В Минской области стартует хоккейный турнир "Золотая шайба"

23 января 2009 08:53
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Юные игроки скрестят свои клюшки в Солигорском Дворце спорта. Сегодня на лед выйдут 16-летние, а 30 января и 1 февраля сразятся те, кому не более 12-ти. Самые сильные команды получат возможность поучаствовать в областных играх. К слову, республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь проводятся уже 12-й год. Тысячи ребят ежегодно принимают участие в ледовых баталиях по всей стране, и за это время турнир стал неотъемлемой частью спортивной жизни Беларуси.

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