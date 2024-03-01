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В Минске завершился финал «Золотой шайбы» – подводим итоги яркого матча

01 марта 2024 19:00
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Три дня искренних детских эмоций и яркого хоккея. Сегодня, 1 марта, в Минске завершился финальный этап республиканских соревнований «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился финал «Золотой шайбы» – подводим итоги яркого матча-1

Первыми победителей определили дружины в дивизионе «А» старшей возрастной группы. Всего 8 команд из городов и районов, где есть крытые ледовые арены. В финале сошлись столичные «Локомотив» и «Торнадо». Соперники уверенно прошли групповые этапы и доказали – они действительно лучшие. Финальный матч был напряженным, после нулевой ничьи в первом периоде «Локомотив» все же сумел добиться победы – 3:0.

В Минске завершился финал «Золотой шайбы» – подводим итоги яркого матча-4

Назар Слезов, главный специалист Президентского спортивного клуба:
В принципе, команды упорно боролись. Счет на табло – 0:3 в финале. Но учитывая, что три периода фактически равная борьба была, я считаю, что это достойный уровень для такого турнира. Представители команд Минска, учитывая, что здесь больше дворцов, может быть, из-за этого ребята более подготовлены в этом плане. Точно так же команды из областей абсолютно на одинаковом уровне между собой соперничали. Да, пока с Минском непросто, но все впереди.

В Минске завершился финал «Золотой шайбы» – подводим итоги яркого матча-7

Кирилл Бердник, нападающий команды «Локомотив»:
Против «Торнадо» мы играли вначале достаточно тяжело, но под конец команда собралась и мы смогли вытащить этот матч. Я очень рад победе, как и моя команда. И я надеюсь, что дальше мы будем одерживать победы.

В Минске завершился финал «Золотой шайбы» – подводим итоги яркого матча-10

Совсем скоро, с 12 по 15 марта, определятся победители и призеры «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе дивизиона «А», а с 20 по 29 марта сыграют представители дивизиона «Б». Здесь выступят команды из городов и районов, где нет крытых ледовых арен.

# Хоккей Беларуси

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