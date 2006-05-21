В Минске завершились Международные соревнования серии Гран-при по художественной гимнастике

Открыли минский турнир соревнования в многоборье, именуемые <Кубок Хрустальная роза>.

Здесь лучшей стала россиянка Ольга Капранова, второе место у нашей Инны Жуковой, третья еще одна представительница из России - Вера Сессина. Специальный приз турнира - титул мисс <Хрустальная роза> - достался очаровательной белоруске Валерии Курильской.

Сильнейшие по итогам многоборья продолжили борьбу в отдельных видах. Так, <мяч> и <булавы> выиграла Капранова, в упражнении со скакалкой первенствовала Жукова, а с лентой - Сессина. Кроме того, белорусская прима Жукова - стала второй в упражнениях с мячом и лентой. Из других результатов белорусок отметим четвертую позицию Любови Черкашиной в композиции с булавами и пятое место в этом же виде Светланы Рудаловой.

Беларусь имеет весомые достижения в данном виде спорта, о чем свидетельствуют успехи олимпийской чемпионки Марины Лобач, семикратной чемпионки мира Ларисы Лукьяненко, серебряных призеров Олимпийских игр Юлии Раскиной и нашей команды в групповом упражнении. По мнению специалистов, проведения соревнований подобного ранга, которые прошли в Минске, способствуют престижу страны на мировой спортивной арене.

Выступая на закрытии соревнований Президент Беларуси Александр Лукашенко особо отметил тот факт, что в них участвовали спортсменки из 15 государств ближнего и дальнего зарубежья. Глава государства поблагодарил организаторов и участниц спортивного состязания за прекрасный праздник.

По мнению белорусского лидера, спортсменки продемонстрировали в Минске высокое мастерство.

Александр Лукашенко высказал слова признательности Ольге Капрановой из России, Анне Бессоновой и Наталье Годунко, представляющим Украину, особо отметил белорусских спортсменок Инну Жукову, Любовь Черкашину, Валерию Курильскую и Светлану Рудалову. "Вместе с самыми молодыми, еще неопытными, но перспективными спортсменками они продемонстрировали красоту художественной гимнастики", - сказал Президент.

Глава государства пожелал белорусским спортсменкам хорошего настроя на борьбу при подготовке и участии в Олимпийских играх 2008 года в Пекине: "Желаю, чтобы у всех вас был настрой бороться за первое место. Понятно, что все не будут первыми, но очень важно сражаться за первенство. Желаю вам успехов в этой борьбе".

Минский турнир завершен, и гимнастки уже держат путь в другую столицу. На следующей неделе им предстоит выступить на этапе Гран-при в Чехии.