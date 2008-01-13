За первое-второе место в столичном футбольном манеже сражаются команды Беларуси и России.

До этого наши футболисты одержали две победы - с одинаковым счетом 1:0 - над литовцами и бельгийцами. Набрав 7 очков в трех играх, подопечные Петра Михеева заняли первое место в своем квартете. Их соперники по решающему матчу российские футболисты все три свои игры в группе "В" выиграли с тем же минимальным результатом.

Напомним, IV международный юношеский турнир на призы Белорусской федерации футбола и Мингорисполкома стартовал в минувший вторник под сводами манежа на проспекте Победителей. Ставшие уже традиционными соревнования собрали в столице команды из Италии, Бельгии, России, Азербайджана, Молдовы, Литвы и две белорусские сборные.