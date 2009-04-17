В Минске заработал Олимпийский пресс-центр «Ванкувер-2010»

В Городской Ратуши состоялось его открытие.

И начиная с завтрашнего дня, за 300 дней до начала зимней Олимпиады, пресс-центр начнёт освещать подготовку полусотни столичных спортсменов к играм в Ванкувере. Аналогичные пресс-центры уже открыты в Гродно, Могилёве, Бресте, Гомеле и Минской области.

- Накануне олимпиады нужно активизировать работу с прессой, с атлетами, с тренерами, чтобы знать, как идёт подготовка к зимней Олимпиаде, и информировать общественность, - говорит Андрей Кокашинский, исполнительный директор Представительства НОК Беларуси в Минске.

