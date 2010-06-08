В Минске во Дворце тенниса стартовал чемпионат Беларуси

Позади игры первого круга и пока фавориты особых проблем не испытывают.
Состязания завершатся в воскресенье.
Кстати, накануне эта спортсменка переиграла нашу Екатерину Деголевич 6\2, 4\6, 6\3.
Сегодня за выход в полуфинал свои поединки проведут три белоруса.
В финале этих представительных состязаний наша дружина уступила российскому «Подводнику» из Ярославля с минимальным счетом.
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