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В Минске во Дворце тенниса стартовал чемпионат Беларуси

08 июня 2010 12:03
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Первые номера посева имеют Александр Бурый и Виктория Емельянова.

Позади игры первого круга и пока фавориты особых проблем не испытывают.

Состязания завершатся в воскресенье.

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