В Минске стартовали финальные поединки школьной баскетбольной лиги

На начальном этапе в соревнованиях участвовало более 200 команд. Только четверть из них прошли проверку отборочными турами. Сейчас за лавры первенства борются 32 команды девушек, и столько же юношеских сборных.
Матчи будут проходить еженедельно, по субботам. Кто победитель – станет известно в марте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Эдгар Акинис, участник соревнований:
Соперника победить тяжело, нужна сила воли, старание. И мы будем очень стараться.
Константин Шеревевря, генеральный директор баскетбольного клуба «Минск-2006» комитета по образованию Мингорисполокма:
Цель этих соревнований – готовить игроков и для клубов, и для сборных наших. ДЛ улучшения уровня всего нашего баскетбола.