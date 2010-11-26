В Минске стартовали финальные поединки школьной баскетбольной лиги

На начальном этапе в соревнованиях участвовало более 200 команд. Только четверть из них прошли проверку отборочными турами. Сейчас за лавры первенства борются 32 команды девушек, и столько же юношеских сборных.

Матчи будут проходить еженедельно, по субботам. Кто победитель – станет известно в марте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эдгар Акинис, участник соревнований:

Соперника победить тяжело, нужна сила воли, старание. И мы будем очень стараться.

Константин Шеревевря, генеральный директор баскетбольного клуба «Минск-2006» комитета по образованию Мингорисполокма:

Цель этих соревнований – готовить игроков и для клубов, и для сборных наших. ДЛ улучшения уровня всего нашего баскетбола.