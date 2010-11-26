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В Минске стартовали финальные поединки школьной баскетбольной лиги

26 ноября 2010 18:44
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На начальном этапе в соревнованиях участвовало более 200 команд. Только четверть из них прошли проверку отборочными турами. Сейчас за лавры первенства борются 32 команды девушек, и столько же юношеских сборных.

Матчи будут проходить еженедельно, по субботам. Кто победитель – станет известно в марте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эдгар Акинис, участник соревнований:
Соперника победить тяжело, нужна сила воли, старание. И мы будем очень стараться.

Константин Шеревевря, генеральный директор баскетбольного клуба «Минск-2006» комитета по образованию Мингорисполокма:
Цель этих соревнований – готовить игроков и для клубов, и для сборных наших. ДЛ улучшения уровня всего нашего баскетбола.

# общество

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