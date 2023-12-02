В Минске стартовала спартакиада Союзного государства «Защитник Отечества»

Новости Беларуси. В столице стартовала спартакиада Союзного государства «Защитник Отечества», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вплоть до 6 декабря белорусские и российские атлеты будут определять сильнейших в четырех видах спорта: плавании, волейболе, мини-футболе и многоборье.

В рамках турнира за награды соревнуются те, кто уже в юном возрасте выбрал для себя военную профессию. Ребята совмещают тренировки с учебой в кадетских училищах и специализированных лицеях. А спорт дает им возможность проявить свои возможности.

Андрей Козловский, учитель физической культуры и здоровья Минского областного кадетского училища:

Ребята очень заряжены, настроены, буквально несколько дней назад выиграли кубок в родном городе Слуцке. Победили очень серьезного соперника, которого долгое время не могли победить. На фоне такой радости приехали сюда. Надеемся удачно сыграть и здесь.

Александр Супокарев, учащийся Минского областного кадетского училища:

Я до поступления занимался один год, но не очень. Когда я уже поступил в училище, я начал заниматься. У нас поначалу команды не было, но с годами команда начала образовываться. И у нас все наладилось.