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В Минске стартовала спартакиада Союзного государства «Защитник Отечества»

02 декабря 2023 16:14
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Новости Беларуси. В столице стартовала спартакиада Союзного государства «Защитник Отечества», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вплоть до 6 декабря белорусские и российские атлеты будут определять сильнейших в четырех видах спорта: плавании, волейболе, мини-футболе и многоборье.

В Минске стартовала спартакиада Союзного государства «Защитник Отечества»-1

В рамках турнира за награды соревнуются те, кто уже в юном возрасте выбрал для себя военную профессию. Ребята совмещают тренировки с учебой в кадетских училищах и специализированных лицеях. А спорт дает им возможность проявить свои возможности.

В Минске стартовала спартакиада Союзного государства «Защитник Отечества»-4

Андрей Козловский, учитель физической культуры и здоровья Минского областного кадетского училища:
Ребята очень заряжены, настроены, буквально несколько дней назад выиграли кубок в родном городе Слуцке. Победили очень серьезного соперника, которого долгое время не могли победить. На фоне такой радости приехали сюда. Надеемся удачно сыграть и здесь.

В Минске стартовала спартакиада Союзного государства «Защитник Отечества»-7

Александр Супокарев, учащийся Минского областного кадетского училища:
Я до поступления занимался один год, но не очень. Когда я уже поступил в училище, я начал заниматься. У нас поначалу команды не было, но с годами команда начала образовываться. И у нас все наладилось.

В Минске стартовала спартакиада Союзного государства «Защитник Отечества»-10

Впереди у участников старта не только обширная соревновательная программа. В рамках спартакиады белорусские и российские юные защитники Отечества посетят музей истории Великой Отечественной войны и Национальную библиотеку.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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