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В Минске стартовала конференция «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой»

03 мая 2023 20:56
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3 мая в Минске стартовала III Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой». В числе участников – представители Беларуси, России, Австрии, Казахстана и Узбекистана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Минске стартовала конференция «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой»-1

Помимо докладов, пленарных и секционных заседаний, в рамках конференции проходят и практические занятия, в том числе мастер-классы. Программа мероприятий очень насыщенная. Так, на одном из семинаров обучали тренеров групп этапа начальной подготовки. Хоккейные школы Беларуси делегировали своих преподавателей. На этих занятиях проходили подготовку тренеры, которые занимаются с юными хоккеистами 8-9 лет, а это второй и третий год обучения в хоккейных школах.  

В Минске стартовала конференция «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой»-4

Александр Низовкин, тренер-преподаватель СДЮШОР имени Руслана Салея:  
В данном мероприятии работаем со взрослыми, чтобы поделиться опытом, узнать что-то новое и применить эти знания на практике. Сейчас у нас уже конец года. И мы уже скомпилировали весь материал, объединили его, сделали более сложную программу. И наша задача сейчас будет спокойно, планомерно, без форсирования донести это и потом применить на практике. Интересно, дети растут, дети взрослеют, чему-то научить, что-то дать, как-то повлиять на судьбу – это интересно, увлекательно. И мы надеемся, что наши усилия приведут белорусский хоккей к каким-то успехам.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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