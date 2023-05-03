В Минске стартовала конференция «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой»

Помимо докладов, пленарных и секционных заседаний, в рамках конференции проходят и практические занятия, в том числе мастер-классы. Программа мероприятий очень насыщенная. Так, на одном из семинаров обучали тренеров групп этапа начальной подготовки. Хоккейные школы Беларуси делегировали своих преподавателей. На этих занятиях проходили подготовку тренеры, которые занимаются с юными хоккеистами 8-9 лет, а это второй и третий год обучения в хоккейных школах.

Александр Низовкин, тренер-преподаватель СДЮШОР имени Руслана Салея:

В данном мероприятии работаем со взрослыми, чтобы поделиться опытом, узнать что-то новое и применить эти знания на практике. Сейчас у нас уже конец года. И мы уже скомпилировали весь материал, объединили его, сделали более сложную программу. И наша задача сейчас будет спокойно, планомерно, без форсирования донести это и потом применить на практике. Интересно, дети растут, дети взрослеют, чему-то научить, что-то дать, как-то повлиять на судьбу – это интересно, увлекательно. И мы надеемся, что наши усилия приведут белорусский хоккей к каким-то успехам.