В Минске стартовал юношеский чемпионат мира по хоккею

Участие в торжественной церемонии принял Президент Международной федерации хоккея Рене Фазел.

Для юных белорусских спортсменов это возможность вернуть прописку в элите мирового хоккея. Специалисты отмечают, что у белорусской сборной есть все шансы вернуть элитную прописку в первом эшелоне. Соперниками белорусов на домашнем чемпионате мира станут юношеские дружины Венгрии, Польши, Украины, Литвы и Казахстана. Напомним, вход на все матчи свободный.

Путевку в сильнейший дивизион получит лишь победитель нашей группы «А». За второй пропуск в элиту поспорят шесть представителей группы «В» в итальянском Азиаго. Первенство планеты станет одним из этапов заявочной кампании Беларуси на взрослый чемпионат мира-2014 в элитном дивизионе.