В Минске стартовал турнир по стрельбе среди работников спорта. Зачем проводят соревнования, рассказал Сергей Ковальчук

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Целей у нас в этом мероприятии много. Одна из основных целей – это приобщение к этому прекрасному виду спорта, который у нас в республике имеет очень хорошие традиции. Немножко мы видим, что вид спорта просел по результатам Олимпиады. Для того чтобы его поднять и вывести на новый уровень, надо чтобы все увидели те проблемы, которые есть сегодня. У нас прекрасная площадка, всех вместит не только для соревнований, но еще и для общения. А то, что мы соперничаем, это хорошее соперничество. И мы рады, чем больше людей будут показывать свои хорошие результаты, тем мы больше будем рады. Вторая цель – чтобы каждый улучшил свои результаты.