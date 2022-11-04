Прямой эфир

В Минске стартовал турнир по стрельбе среди работников спорта. Зачем проводят соревнования, рассказал Сергей Ковальчук

04 ноября 2022 19:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Республиканский турнир по стрельбе из пневматического оружия среди работников физической культуры, спорта и туризма начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Минске стартовал турнир по стрельбе среди работников спорта. Зачем проводят соревнования, рассказал Сергей Ковальчук-1

Умение попадать в яблочко демонстрируют команды Минспорта, подчиненных организаций, управлений спорта, федераций, а также дружина спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси. 55 сборных, а это свыше 200 человек, 4 ноября соревновались в стрельбе из пневматической винтовки.  

В Минске стартовал турнир по стрельбе среди работников спорта. Зачем проводят соревнования, рассказал Сергей Ковальчук-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:  
Целей у нас в этом мероприятии много. Одна из основных целей – это приобщение к этому прекрасному виду спорта, который у нас в республике имеет очень хорошие традиции. Немножко мы видим, что вид спорта просел по результатам Олимпиады. Для того чтобы его поднять и вывести на новый уровень, надо чтобы все увидели те проблемы, которые есть сегодня. У нас прекрасная площадка, всех вместит не только для соревнований, но еще и для общения. А то, что мы соперничаем, это хорошее соперничество. И мы рады, чем больше людей будут показывать свои хорошие результаты, тем мы больше будем рады. Вторая цель – чтобы каждый улучшил свои результаты.  

В Минске стартовал турнир по стрельбе среди работников спорта. Зачем проводят соревнования, рассказал Сергей Ковальчук-7

5 ноября соревнования продолжатся программой по стрельбе из пневматического пистолета.  

# Спортивные соревнования # Сергей Ковальчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧБ Беларуси по хоккею. Подводим итоги игрового дня
04 ноября 2022 16:07

ЧБ Беларуси по хоккею. Подводим итоги игрового дня

МХЛ. Хоккеисты «Динамо-Шинник» уступили команде «Академия Михайлова»
04 ноября 2022 16:03

МХЛ. Хоккеисты «Динамо-Шинник» уступили команде «Академия Михайлова»

Какие результаты показывают белорусы в НХЛ? Яркие моменты матчей
04 ноября 2022 15:58

Какие результаты показывают белорусы в НХЛ? Яркие моменты матчей