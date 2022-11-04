В Минске стартовал турнир по стрельбе среди работников спорта. Зачем проводят соревнования, рассказал Сергей Ковальчук

Новости Беларуси. Республиканский турнир по стрельбе из пневматического оружия среди работников физической культуры, спорта и туризма начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Республиканский турнир по стрельбе из пневматического оружия среди работников физической культуры, спорта и туризма начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Умение попадать в яблочко демонстрируют команды Минспорта, подчиненных организаций, управлений спорта, федераций, а также дружина спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси. 55 сборных, а это свыше 200 человек, 4 ноября соревновались в стрельбе из пневматической винтовки.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Целей у нас в этом мероприятии много. Одна из основных целей – это приобщение к этому прекрасному виду спорта, который у нас в республике имеет очень хорошие традиции. Немножко мы видим, что вид спорта просел по результатам Олимпиады. Для того чтобы его поднять и вывести на новый уровень, надо чтобы все увидели те проблемы, которые есть сегодня. У нас прекрасная площадка, всех вместит не только для соревнований, но еще и для общения. А то, что мы соперничаем, это хорошее соперничество. И мы рады, чем больше людей будут показывать свои хорошие результаты, тем мы больше будем рады. Вторая цель – чтобы каждый улучшил свои результаты.
5 ноября соревнования продолжатся программой по стрельбе из пневматического пистолета.