В Минске стартовал открытый турнир по мини-футболу «Медиа-Лига»

Оставив на время свои основные обязанности, сотрудники СМИ вышли на футбольное поле, чтобы весело и с пользой для здоровья провести время. 7 ноября в Минске стартовал 3-й открытый турнир по мини-футболу «Медиа-Лига».

В борьбе за главный трофей сошлись 16 команд, представляющих республиканские и зарубежные СМИ. Традиционно в соревнованиях принимает участие и сборная нашего канала.

В первом матче турнира жребий свел команду Павла Кореневского с украинскими журналистами. Команда СТВ, сплоченная и более сыгранная, по сравнению с прошлым годом, была настроена на серьезную борьбу. Прессинг соперника в самом начале встречи начал приносить свои плоды. Гости немного осели у своих ворот и СТВшники имели несколько хороших моментов, чтобы открыть счет. Но, как говорится: «Не забиваешь ты – забивают тебе!» Почувствовав уверенность, украинцы бросились атаковать, и голы в наши ворота посыпались, как из рога изобилия. В итоге – досадное поражение.

Павел КОРЕНЕВСКИЙ, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Команда СТВ всегда играет достойно. Несмотря на любой счет – в нашу или не нашу пользу. Потому что СТВ – это команда, настоящая. И футбол, и вообще любые виды спорта объединяют – здесь и видеоинженер, и журналист, и заместитель генерального директора. Это очень хорошо для команды, поэтому, я уверен, мы всегда выигрываем.

Евгений КОНДРАТЕНКО, игрок команды ЗАО «Столичное телевидение»:

Соперники просто хороши – это раз, тактически нас нормально разбирали, каждый держал своего игрока. А у нас разброд в защите.

Впервые среди организаторов турнира выступил «Президентский спортивный клуб», который учредил специальный приз. По итогам первой встречи одним из лучших игроков команды СТВ стал корреспондент дирекции спортивного вещания Леонид Лекаревич, доблестно выступающий в амплуа воротчика.

Леонид ЛЕКАРЕВИЧ, игрок команды ЗАО «Столичное телевидение»:

Я считаю, что нашей команде не хватало поддержки болельщиков. Хотелось бы, чтобы активнее приходили люди, чтобы болели работники нашего канала.

Ради справедливости стоит отметить, что команда сине-оранжевых – еще новичок в подобных турнирах. Тем не менее, все матчи с участием наших ребят полны острых моментов и желания победить.

Вячеслав БЕЛОВ, капитан команды «Спортивной ассоциации СМИ г.Луцка» (Украина):

Команда СТВ мне понравилась такой напористостью и тем, что все ребята молодые, это очень радует.