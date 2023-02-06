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В Минске стартовал международный турнир по футболу

06 февраля 2023 12:06
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Сборная U-17 победила, команда U-16 проиграла. В Минске начался международный турнир по футболу «Кубок развития», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал международный турнир по футболу-1

Наши старшие юноши стартовали уверенно. В дебютном противостоянии были повержены представители U-16 Узбекистана. Счет – 3:0. А вот младшие юноши, которым нет еще 16 лет, разгромно проиграли иранцам U-17. Вторые матчи белорусские футболисты проведут во вторник, 7 февраля.

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# Футбол # Фотофакт

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