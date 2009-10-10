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В Минске стартовал этап женского Кубка мира по дзюдо

10 октября 2009 18:06
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Первый день стал триумфальным для француженок, завоевавших две золотые медали.Но и хозяйки, белоруски, не остались без наград.

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