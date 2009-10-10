В Минске стартовал этап женского Кубка мира по дзюдо

Регби и гольф стали олимпийскими видами спорта

Такое решение приняли 9 октября участники 121-й сессии Международного олимпийского комитета, проголосовав за сохранение 26 уже входящих в олимпийскую программу видов спорта и включение, начиная с 2016 года, двух новых – регби-7 (с командами в семь игроков) и гольфа.