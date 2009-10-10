В Минске стартовал этап женского Кубка мира по дзюдо

Матч отборочного турнира Чемпионата мира-2010 между двумя лидерами 4 группы проходил на московском стадионе «Лужники».
Такое решение приняли 9 октября участники 121-й сессии Международного олимпийского комитета, проголосовав за сохранение 26 уже входящих в олимпийскую программу видов спорта и включение, начиная с 2016 года, двух новых – регби-7 (с командами в семь игроков) и гольфа.
Знаменитый тайский боксер Сомлук Камсинг, чемпион Олимпиады-96 в Атланте в полулегком весе, подтвердил информацию о том, что в марте будущего года выйдет на ринг против актера Жан-Клода Ван Дамма в поединке по правилам муай-тая.
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