В Минске стартовал чемпионат страны по хоккею на траве среди женских команд

Столь позднее начало женского первенства Беларуси обусловлено важными международными соревнованиями. В апреле наши ведущие клубы играли в еврокубках, а в мае национальная сборная выступала на чемпионате мира.

Ещё одно новшество, и не самое приятное, касается уменьшения количества участников. Из-за сложных экономических условий на старт соревнований вышли только четыре клуба, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Жуковец, государственный тренер по хоккею на траве:

Стараемся хоть как-то выжить сегодня. Жалко, что команд нет, хотя молодые перспективные девочки.

В остальном всё без изменений. Основными претендентами на золото являются гродненский «Ритм Азот» и смолевичская «Виктория». Именно сражения грандов будут украшением каждого тура. А победитель из этих матчей сделает общую заявку на победу в турнире.

Александр Жуковец, государственный тренер по хоккею на траве:

Старые противники, старые соперники, которые настроены на борьбу, биться до последнего — сегодня нет таких команд, которые могут дать им бой.

Отсутствие достойной конкуренции у фаворитов красноречиво подтверждают результаты первого игрового дня. В стартовом поединке «Ритм Азот» не оставил шансов барановичскому «Текстильщику» — 7:0. Во втором матче «Виктория» уверенно переиграла хоккейный клуб «Минск» — 8:0.