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В Минске стартовал чемпионат Европы по самбо

14 мая 2010 11:48
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Сильнейшие составы на турнир привезли законодатели мод в этом виде спорта — россияне, украинцы, болгары.

Но и хозяева не собираются им уступать: тренерскому штабу нашей команды удалось собрать оптимальный состав. Так, на ковер выйдут Татьяна Москвина и Юлия Борисик, Андрей Казусенок и Юрий Рыбак. Первыми в борьбу вступят женщины.

Торжественное открытие и начало финалов в столичном Дворце спорта в  18.00. В субботу, также в шесть часов вечера, начнут медальные схватки мужчины. В воскресенье состоятся соревнования по боевому самбо, в которых, кстати, впервые будут представлены и белорусы.

Александр Карась, телекомпания СТВ.

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