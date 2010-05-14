В Минске стартовал чемпионат Европы по самбо

Сильнейшие составы на турнир привезли законодатели мод в этом виде спорта — россияне, украинцы, болгары.

Но и хозяева не собираются им уступать: тренерскому штабу нашей команды удалось собрать оптимальный состав. Так, на ковер выйдут Татьяна Москвина и Юлия Борисик, Андрей Казусенок и Юрий Рыбак. Первыми в борьбу вступят женщины.

Торжественное открытие и начало финалов в столичном Дворце спорта в 18.00. В субботу, также в шесть часов вечера, начнут медальные схватки мужчины. В воскресенье состоятся соревнования по боевому самбо, в которых, кстати, впервые будут представлены и белорусы.

Александр Карась, телекомпания СТВ.