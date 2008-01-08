Традиционные соревнования на призы "Белорусской федерации футбола" и Мингорисполкома собрали в столице команды из Италии, Бельгии, России, Азербайджана, Молдовы, Литвы и 2 белорусские сборные. Наша младшая команда в стартовом матче уступила россиянам со счетом 0-1. Сегодня вечером на турнире юношеская белорусская сборная встретится с командой Бельгии. Матчи турнира проходят под сводами Футбольного манежа на проспекте Победителей. Вход свободный.