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В Минске стартовал &#921;V Международный юношеский турнир по футболу

08 января 2008 14:52
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Традиционные соревнования на призы "Белорусской федерации футбола" и Мингорисполкома собрали в столице команды из Италии, Бельгии, России, Азербайджана, Молдовы, Литвы и 2 белорусские сборные. Наша младшая команда в стартовом матче уступила россиянам со счетом 0-1. Сегодня вечером на турнире юношеская белорусская сборная встретится с командой Бельгии. Матчи турнира проходят под сводами Футбольного манежа на проспекте Победителей. Вход свободный.

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