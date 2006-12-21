В Минске состоялся Международный турнир по акробатике

Всех желающих насладиться красотой этого зрелищного вида спорта уже давно не может вместить тренировочный зал на проспекте Победителей. Но, несмотря на все неудобства, турнир не просто состоялся, а скажем честно удался.
Акробатика - очень яркий и в то же время очень сложный вид спорта, требующий от спортсмена не только развития всех без исключения физических качеств, но и наличия музыкально слуха, чувства ритма и немалой доли артистизма. Первый турнир памяти родоначальника этого вида спорта в СССР прошел в 1965 году. К его международному статусу уже привыкли. Из года в год в Минск съезжаются ведущие акробаты Старого Света, и конкуренция здесь сродни Чемпионату Европы. Чего стоит одно только выступление Алины Юшко и Екатерины Мурашко из Гомеля! На международной арене в этом сезоне они просто блистали. Украсили турнир и чемпионы мира 2006 - смешанная российская пара, фрагмент их выступления как раз на ваших экранах. Отметим, что проведение международного турнира в Минске именно в эти сроки вполне оправдано. После завершения всех ответственных стартов 2006 года прошло достаточно времени и сейчас самое время - задуматься о чемпионате континента, который запланирован на осень 2007.
Уникальные элементы демонстрировали спортсмены - их ведь на самом деле способны исполнить единицы. Отсюда и небывалый зрительский интерес к турниру. И если нынче все места для желающих насладиться красотой акробатики были заняты, и многие в зал просто не попали, то в следующем году, с открытием нового зала - такой проблемы не будет. Пока же приятно отметить, что в ряду таких мощных в плане развития акробатики держав, как Россия, Германия и Великобритания на равных стоит и Беларусь.