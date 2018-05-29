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В Минске состоялось первенство Беларуси по теннису среди юношей и девушек до 12 и 14 лет

29 мая 2018 09:23
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Новости Беларуси. В белорусской столице собрались те, кто в силу возраста пока не участвуют в Roland Garros, но уже совсем скоро будут представлять нашу страну на престижных соревнованиях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске состоялось первенство Беларуси по теннису среди юношей и девушек до 12 и 14 лет-1

В Минске юные теннисисты выявляли лучшего в рамках первенства страны для юношей и девушек до 12 и 14 лет.

Подробнее – в видеоматериале

# Теннис # Фотофакт

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