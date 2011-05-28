В Минске состоялось чествование шестикратных чемпионов Беларуси по хоккею клуб «Юность»

Шестое чемпионство. Можно было бы уже и привыкнуть. Но, судя по торжественной обстановке на церемонии, эта победа воспринимается не менее остро, чем предыдущие пять. А, может, и более. Ведь целый ряд игроков по окончании сезона «Юность» покидают.

Андрей Степанов:

Я с этой командой никогда не расстаюсь и никогда не расстанусь. Приехали получить заслуженные награды. Все нормально.

Но с «Юностью» никогда не расстанусь. Клуб всегда остается в моем сердце.

Но когда приглашают в КХЛ, нельзя отказываться. В следующем сезоне будем следить за искрометной игрой Андрея в составе хабаровского «Амура».

Андрей Степанов:

Это не то, что мечта. Но я к этому стремился.

Связались с агентом, поговорили со мной. Я разговаривал со вторым тренером. Пришли к общему консенсусу. В принципе, мне все понравилось: и условия, и отношение. Все адекватно, профессионально. Думаю, что сделал правильный выбор.

Не хотел уходить, по своим же словам, из «Юности» и Алексей Баранов. Однако судьба хоккеиста такова: сегодня здесь – завтра там. Там – это в гродненском «Немане».

Алексей Баранов:

Основные мотивы – я знаю руководство клуба, я знаю болельщиков, в этом году у клуба очень большие амбиции. Поэтому я принял такое решение.

Уедет из Минска в следующем сезоне и Артем Сенькевич. Его пожелал видеть в своих рядах «Гомель», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Артем Сенькевич:

Поступило хорошее предложение. Посовещался с семьей. Решили немного сменить обстановку. К «Юности», к руководящему составу нет претензий, но на одном месте, наверное, всю жизнь не проработаешь. Хочется чего-то нового.

Я бы не сказал, что меня конкретно чем-то заманили. Я просто очень давно знаю тот клуб, был там в 20 лет. Знаю, что там делается все для развития хоккея. Очень хорошая школа, база, тренерский состав, молодой коллектив, который достаточно долго играет вместе. Я думаю, что уже наступает время, когда должны что-то выиграть.

Получится ли у «Гомеля» – посмотрим. Но «Юность», в любом случае, останется брендом белорусского хоккея. И сохранить команде высокий уровень помогут. Об этом заявил мэр Минска Николай Ладутько.

А Министр спорта Олег Качан успокоил: несмотря на последние громкие заявления, хоккей в стране сохранят. А значит, сохранят и «Юность».

Помимо золотых медалей лучшим игрокам в минском клубе вручили и индивидуальные призы. Лучшим защитником чемпионата был признан Алексей Баранов, среди бомбардиров не было равных Андрею Степанову. Александр Китаров стал лучшим нападающим оборонительного плана. А лучшим тренером признали, конечно, Михаила Захарова.