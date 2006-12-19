В Минске состоится очередной турнир по муай-тай среди профессионалов

18 декабря состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему событию.25 декабря предстоящий турнир будет юбилейным, уже десятым по счету. Поэтому организаторы решили провести его с размахом. Так, со своими показательными программами выступят призеры Кубков мира кикбоксеры Таисия Пляц и Вероника Домбровская.

Но главное отличие рождественских соревнований от других подобных турниров - количество боев. Вниманию зрителей будут предложены сразу шесть поединков. Для начала в ринг выйдут Александр Воронич и Евгений Ларин. Их сменят Дмитрий Валенд и Виктор Березовский. В третьем противостоянии будет разыгран пояс чемпиона страны среди профессионалов в весовой категории до 75 килограммов. За него будут сражаться Юрий Горбачев и Андрей Киселев. А напоследок организаторы оставят самое интересное. Свое мастерство продемонстрирует четырехкратный чемпион мира, легенда муай-тай Василий Шиш. А кому и этого покажется мало, наверняка с замирание сердца будут смотреть за действиями звезды К-1 Александра Устинова, который предстанет в несколько ином амплуа. Он проведет бой по профессиональному боксу в супер-тяжелой весовой категории.