В Минске с визитом Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Беларусь наряду с Венгрией, Латвией и Украиной борется за звание хозяина мирового хоккейного форума 2014 года.

До открытия юношеского чемпионата мира в Минске глава международной федерации хоккея успел заглянуть на глобальную стройку – «Минск-Арена» и оценить шансы белорусской столицы на проведение чемпионата мира по хоккею-2014. Высокому гостю рассказывали о минских архитектурных планах, сделав акцент на четыре семерки, которые также могут привести столицу к победе.

Обсуждать золотые позиции Минска он приехал серебряным кортежем. Рене Фазель – президент Международной федерации хоккея – не мог не заглянуть в главную архитектурную шайбу Беларуси. И не смог не принять приветственный пас.

Чтобы прочувствовать природу стройки, они отправились в леса. Господин Фазель уже наведывался в «Минск-Арену» в её первые месяцы жизни. Тогда больше наблюдал за строительством – сегодня уже строил впечатления.

В зале для пресс-конференций не ему, а он задавал вопросы. Главе федерации самого холодного вида спорта архитекторы с огнем в глазах рассказывали, что уже к 2012-му мест в гостиницах Минска увеличится вдвое, и количество арен – тоже. Вдвое.

– Ледовая арена в Бобруйске – наиболее подходящий аналог для строительства второй арены в Минске, – рассказал Марат ГРОДНИКОВ, главный архитектор проекта РУП «Белпромпроект».

У проекта – фактически второе рождение. По этим чертежам уже возвели Бобруйский ледовый дворец. Так что, проверено временем. Будущий минский спорткомплекс, название из народа – «Арена-Чижовка», станет альтернативной площадкой спортфорума-2014. Если его все-таки решат проводить в Минске.

– В любом случае, мы отвечаем всем требованиям регламента: по количеству, по составу, по качеству, по числу зрителей, наконец, по зоне самой размещения, – продолжил главный архитектор проекта РУП «Белпромпроект» Марат ГРОДНИКОВ. – Это не стыдно будет. Думаю, за полтора года, что остались, успеем и допроектировать, и построить.

7777 зрителей. В этих четырех семерках – здание только так называемой «большой» арены с гигантским катком. Ведь том же комплексе есть еще одна площадка. На 500 мест. Но ее задумали, скорее, как тренировочную базу. И там же, к примеру, можно разместить спортивный центр. В любом случае, пока все это гипотетически. На месте грядущей стройки сегодня пустырь.

На обожженных, но пока пустующих, плантациях, совсем скоро разгорятся настоящие архитектурные страсти. Причем, помимо самого спорткомплекса, на нынешних тропинках, возможно, появится аллея белорусской спортивной славы. Пока слава у места, мягко говоря, не очень...

Площади замороженной воды примерно к окончанию 2010-го пропишутся рядом с озером. Там же появится хоккеист в бронзе и эмблема Национального олимпийского комитета. И уже дважды у Беларуси появлялась возможность провести хоккейные чемпионаты мира. 2010 и 2013-го. На решающих этапах нас обошли Германия и Швеция. В этот раз матч мирового спортивного доверия может быть в нашу пользу. Но делать окончательные выводы все же пока рано. Об этом Рене Фазель говорил сначала на немецком, потом на английском.

– Сложно сказать, сейчас каждый борется за право принять этот чемпионат, – рассказал президент международной федерации хоккея Рене ФАЗЕЛЬ. – Латвия – один из сильнейших конкурентов, Венгрия, Украина. Это будет настоящая битва.

Реализует ли Беларусь свой шанс принять в Минске большой хоккей, станет известно уже 8 мая в Швейцарии – там состоится финальное голосование. Тогда же и станет ясно, оправдали ли себя оптимистичные флажки Минск-2014, которые уже сегодня висят на проспекте Победителей.