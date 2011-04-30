В Минске прошло заседание Исполкома Федерации хоккея Республики Беларусь. Итоги

После скандальных реформ, обсуждавшихся примерно месяц назад на рабочем совещании, нынешний Исполком ожидался с особым нетерпением. Ведь он должен был утвердить то, о чем тогда только говорилось.

Евгений Ворсин, председатель ФХРБ:

Это плод наших коллективных рассуждений, споров, поисков компромиссов. В конце концов, этот вариант документов мы дополнительно еще неделю назад, на рабочем совещании, обсудили. И сегодня члены Исполкома должны принять или сначала обсудить, а затем принять, или отправить на доработку те документы, которые мы вам представим.

В итоге, из всех вариантов был избран самый неожиданный: принять и без обсуждений. Возрастной лимит, и потолок зарплат, и прочие ограничения. А ведь опытные хоккеисты, в случае чего, обещали дойти до суда. Но, видимо, в хоккейных кругах по всем этим вопросам нынче достигнут консенсус, и, возможно, не без нажима свыше. А всем, кто против, предложено не волноваться.

Евгений Ворсин, председатель ФХРБ:

Это не возрастной ценз. Введение этого критерия, под который попадают игроки старше 28 лет, – это введение механизма конкуренции среди игроков старшего поколения. Если у нас молодые конкурируют между собой для попадания в состав, игроки среднего возраста тоже находятся в конкурентной борьбе за место в составе, то высоковозрастные хоккеисты тоже за место в семерке должны между собой конкурировать.

Поскольку в самом разгаре подписная кампания, в скором времени мы, видимо, почувствует эффект от принятых во вторник решений. Слухи о возможных изменений уже доносятся из разных клубов. Но в том, что Федерация заняла твердую позицию в этом вопросе, нет никаких сомнений.

Евгений Ворсин, председатель ФХРБ:

Мне кажется, пресса немного однобоко показывает. Я ведь смотрю, за всем этим слежу. У кого берут интервью? У игроков старшего возраста. Но как же он скажет про себя, что ему это приятно? Конечно, это неприятно. Но еще ни одного молодого игрока не спрашивали, как он к этому относиться.

Национальное первенство вообще ждут большие перемены. Не будет в следующем сезоне бобруйского «Шинника» и, как выясняется, киевского «Сокола». На момент Исполкома украинцы еще не приняли окончательного решения, но уже в среду официальное подтверждение пришло, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Ворсин, председатель ФХРБ:

Это для нас не трагедия. Скорее, это будет большой минус для украинского хоккея. Потому что внутренний чемпионат ограничен, там маленькое количество команд. Но это их история.

На два освободившихся места есть как минимум один претендент. В самом начале заседания в члены Ассоциации был принят хоккейный клуб «Лида». Название команды еще обсуждается. Есть разные варианты: «Авангард», «Олимпия», «Витязь», «Легион». Клубные цвета также в стадии утверждения. Пока гамма примерно такая: синий, красный и желтый. А вот с составом и главным тренером ясности больше.

Александр Крыскин, председатель правления ОО «ХК Лида»:

На 30% команда сформирована, назначен главным тренером Валиуллин Эдуард Гусманович и Диев Владимир Анатольевич. Они молодые, амбициозные. Посмотрим.

Неудачи Валиуллина с юношеской сборной в Лиде никого не пугают. Контракт с тренером подписан пока на год. К тому же, рекомендации ему давал Дмитрий Кравченко. «Неман» вообще активно поддерживает новый проект. В том числе, игроками.

От Лиды ждут удачного выступления и в области, и в Федерации.

Евгений Ворсин, председатель ФХРБ:

Уровень мастерства хоккеистов, которые войдут в состав этого клуба, должен соответствовать уровню команда Экстралиги. Мы все время говорим, что уровень чемпионата должен неуклонно расти. Он может расти только в том случае, если его пополняют всегда конкурентоспособные команды.

Понимают это и в Лиде. Официальная задача перед новым клубом – выход в плей-офф. Тут и помощь «Немана» пригодиться, и бюджет утвержден, по словам руководителя, в размере 5,3 млрд рублей на год с хвостиком.

Клубная база «Лиды» готова на 99%. Местный Дворец вмещает 1100 зрителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Есть все предпосылки для хоккейного ажиотажа.

Александр Крыскин, председатель правления ОО «ХК Лида»:

Мы только зашли во Дворец, а вахтер уже интересовался, когда начнем играть.

Еще одна новость Исполкома, касающаяся назначения наставников юношеской и молодежной сборных. Еще ранее тренерский совет выдвинул на эти должности кандидатуры Владимира Заблоцкого и Михаила Васильева. Они и были утверждены в итоге. А происходило это буквально так.

Евгений Ворсин, председатель ФХРБ:

Есть некое опасение по поводу того, что мы говорим, что тренер национального чемпионата, работающий с этим возрастом, выигравший первенство страны, автоматом получает право быть главным тренером сборной.

Не хочу ничего плохого сказать о Валиуллине, но, на мой взгляд, при всех объективных и субъективных причинах, отсутствие опыта работы в сборной и участия команды в международных турнирах, сослужило нам очень плохую службу.

Может, наша системная ошибка в том, что тренер не готов. Игроки готовы, а тренер нет.

Решение такое тренерским советом принято. Этих людей предложили для утверждения. Мы обязаны сегодня утвердить или не утвердить. Но, я считаю, надо утверждать. Я просто свои опасения высказываю, что мы еще раз можем на эти же грабли наступить.

Но все равно мне, в конце концов, отвечать. Поэтому утверждаем. Все равно все шишки полетят на меня.

Итак, в следующем сезоне молодежку возглавит Заблоцкий, юношей – Васильев. В Экстралиге сыграет «Лида» и не сыграют «Шинник» и «Сокол». Возрастные игроки будут конкурировать за место в составе, а потолок зарплат опуститься немного пониже.

Таковы итоги прошедшего Исполкома. Следующее его заседание состоится, видимо, 31 мая. И на нем будут подведены итоги чемпионата мира, а также розданы призы лауреатам сезона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».