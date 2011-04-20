В Минске прошло чествование сборной Беларуси по мини-футболу – пятикратных чемпионов мира среди слабовидящих

Задушевная и такая домашняя церемония чествования чемпионов мира среди слабовидящих футболистов становится для всех нас уже по-хорошему привычкой. Ведь питомцы Анатолия Усенко радуют нас громкими победами уже не первый раз.

Но, глядя на взволнованные лица этих замечательных ребят, становилось понятно, что их спортивные достижения никоим образом не должна забывать вся футбольная Беларусь, для которой такие победы – замечательный ориентир, на который должны равняться все занимающиеся своей игрой профессионалы и любители.

Добавим, что на групповом этапе чемпионата мира команда Анатолия Усенко разгромила Японию (20:0), Турцию (20:2), Францию (5:1) и Англию (6:1). В полуфинале были повержены испанцы (5:1). А в финале наша команда выиграла у соседей украинцев со счетом 5:1, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Невыглас, председатель Ассоциации БФФ:

Много, наверное, можно в адрес этой команды говорить эпитетов. Мы ее чествует не первый год, знаем о ее успехах.

Наверное, в этой команде играют настоящие патриоты Беларуси, которые уже пять раз становились чемпионами мира.

Да, многие скептики могут сказать, что этих соревнований нет в календаре ФИФА, УЕФА, что, вроде как, это любительский футбол. Но я считаю, что это слова от Лукавого. Ни в коем случае нельзя умалять заслуги этой команды, которая прославляет своими действиями нашу Беларусь. Как и в этом году.

Причем, какие серьезные счета были. Если представить, что наша молодежная сборная на чемпионате Европы со счетом 3:0 выиграла первый матч, мы бы были очень рады. Но не 20, как вы.

Поэтому все слова о вас и в вашу честь. Самое главное, что вы все работаете, где-то отрываете от семьи время. Но, тем не менее, регулярно штампуете нам медали.