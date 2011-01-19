В Минске прошло чествование игроков футбольного клуба «Минск»

Бронзовый медалист прошлогоднего первенства футбольный клуб «Минск» последним из призеров обрел свои заслуженные награды. Такое позднее вручение заветных кругляшей заставило горожан освежить в памяти столь памятный и волнительный момент, когда была достигнута бронзовая высота, и заново испытать те неповторимые эмоции.

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

Эмоции улеглись, но сегодня такой день, когда весь наш клуб празднует награду.

Мы поздравляем наших детей, потому что все, что делается, делается ради них.

У нас очень большая школа, и она всегда в лидерах детского футбола. Поэтому сегодня не только награждение главной команды, но и всего нашего клуба.

С награждения молодого поколения «Минска» и началось праздничное мероприятие. Иных футболистов и футболисток, а горожане с недавнего времени развивают и женский футбол, тепло поздравляли тренеры, а также действующие и бывшие игроки.

Без внимания не остался ни один представитель подрастающего поколения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Награды ребята получали больше двух часов. Казалось, поток юных мастеров игры № 1 неиссякаем, а многочисленным подаркам за успешные выступления на соревнованиях разного уровня не будет конца.

Впрочем, главная команда «Минска» вряд ли обиделась на организаторов за столь длинное предисловие к своему выходу на сцену. Обилие достижений дальнего и не очень резерва не может не радовать.

Наверняка, еще больше греет душу Андрею Разину и его товарищам собственный бронзовый успех прошлого года, который наконец-то материализовался в долгожданные медали. Их теперь можно вертеть в руках, пробовать на зуб, вешать на самое почетное место. Минчане это удовольствие полностью заслужили своей игрой в минувшем сезоне.

Только вот праздновать получение наград футболистам «Минска» придется недолго. Начало нового футбольного сезона уже не за горами. Для команды Виталия Тараканова он стартует уже в первых числах марта кубковыми играми четвертьфинальной стадии. Противостоять бронзовому призеру будет бобруйская «Белшина». Подготовка к этим матчам идет полным ходом.

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

В прошлом сезоне у нас были проблемы в обороне. Поэтому решили в этом сезоне укрепить заднюю линию. Пригласили футболистов оборонительного плана. И надеемся, что в этом сезоне они нам помогут.

Горожане делают акцент на оборону не из-за боязни «Белшины». В сезоне-2011 красно-синих ждет дебют на евроарене, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Именно выступлению в квалификации Лиги Европы отведена первостепенная роль. Не стоит сомневаться, что и о внутренних соревнованиях «Минск» не забудет. Наверняка, попытается отстоять свою высокую чемпионатную позицию и постарается взобраться на кубковую высоту. Трофеев ведь много не бывает.

Почему бы «Минску» не навязать БАТЭ серьезную борьбу за чемпионство? Любопытно, что над этим вопросом Виталий Тараканов задумался, будто представлял, как его команда обыгрывает борисовчан, и, тем не менее, ответил на него осторожно.

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

Тяжело ответить на это вопрос, потому что БАТЭ – уже ряд лет флагман белорусского футбола. По крайней мере, мы будем пытаться это делать.