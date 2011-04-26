В Минске прошли выборы нового руководства Ассоциации «Белорусская федерация футбола»

Первая часть конференции, традиционно и согласно регламенту, была посвящена отчету о проделанной Ассоциацией БФФ работе за прошедший четырехлетний период. С ним участников заседания ознакомил Геннадий Невыглас.

Он, в частности, отметил, что в Беларуси значительно улучшилась инфраструктура и во всех регионах Беларуси появились десятки полей с искусственным покрытием. Кроме того, в прошедшие годы были достигнуты такие позиции на международной арене, о которых прежде приходилось только мечтать. Так что сегодня можно с уверенностью констатировать: в Беларуси есть добротный профессиональный футбол.

«Правда, пока зрители не слишком жалуют своим вниманием матчи национального первенства – отметил Геннадий Невыглас. – И трибуны стадионов зияют пустотами».

Так что у нового состава руководства АБФФ первоочередными на повестке дня стоят задачи возвращения болельщиков на футбольные арены. На матчи национальной сборной и чемпионата Беларуси.

Проанализировав отчетный доклад, участники конференции признали проделанную руководством АБФФ работу удовлетворительной. После чего состоялись выборы нового Председателя Ассоциации. Им единогласно был избран заместитель премьер-министра Республики Беларусь Сергей Румас. Его замами стали Сергей Сафарьян, Сергей Куница, Юрий Курбыко и Олег Чикун, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Коллектив «Столичного футбола» искренне желает новому руководству белорусского футбола плодотворной и конструктивной работы.