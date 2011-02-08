В Минске прошла жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу сезона 2011 года

Жеребьевка календаря национального чемпионата – мероприятие не рядовое, а в белорусских реалиях оно и вовсе является важной составной частью футбольной жизни.

Отрадно, что уже второй год подряд, благодаря усилиям Ассоциаций «Белорусская федерация футбола», расписание, по которому жить на протяжении сезона нашим клубам, верстается в обстановке яркой и праздничной, по своему размаху как минимум приближаясь к лучшим европейским аналогам.

Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Динамо» (Брест):

Я считаю, что это плюс Федерации. Это надо делать именно таким образом. А просто собраться Федерации и сухо сделать, в узком кругу, – это не интересно. Сегодня прогресс идет вперед. Единственное, она и прошлом году была таковой. Поэтому сравнивать, как было в прошлом году, а как в этом, я думаю, нет смысла, потому что это есть хороший элемент.

Начиналась церемония со слов напутствия от руководителей областей, искренне желавших успеха и расположения фортуны как своим, нежно опекаемым командам, так и вообще всему белорусскому футболу.

Федерация, в свою очередь, не могла обойти стороной и тех, кто помогает игре № 1 в нашей стране. В частности, сертификат полноправного партнера АБФФ был вручен и телеканалу «СТВ», который и в грядущем сезоне планирует радовать отечественных болельщиков прямыми трансляциями матчей нашего любимого чемпионата.

Поблагодарив всех за поддержку, организаторы приступили непосредственно к жеребьевке, дальновидно дав возможность представителям команд сами вершить свои судьбы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Определять какой порядковый номер будет закреплен за каждым участником церемонии, первыми отправились женские команды. К слову, их в нынешнем сезоне будет рекордное количество. 10 клубов, которые проведут чемпионат по такой же схеме, как и представители сильной половины, – в три круга.

Отдав должное нашим прекрасным дамам, собравшаяся достопочтенная публика вскоре приступила к самому главному. Поочередно выходя на сцену под несмолкаемые аплодисменты, представители, а в некоторых случаях даже главкомы мужских клубов элитного дивизиона, собственными руками определяли пути-дорожки своих команд. Кстати, их количество в Высшей Лиге осталось неизменным – 12. Несмотря на это, грядущий сезон будет самым длительным. Согласно предварительно сверстанному цифровому календарю, первый тур будет сыгран уже второго апреля, если, конечно, погода не преподнесет неприятный сюрприз, как это было в 2003. А заключительный, 33 тур, пройдет 27 ноября. Хочется верить, что не на снегу. Ведь буквально через несколько дней после последнего тура минувшего чемпионата, который датирован 21 днем ноября, выпал снег и сильно похолодало.

Геннадий Невыглас, председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Календарь формировался самими тренерами. С каждым тренером согласовывался, и с руководителем команды.

Сегодня мы небольшие изменения внесли. Это по просьбе команд, которые участвуют в европейских соревнования. Мы 17 тур снесли на первый, чтобы им дать 10 дней для подготовки.

Как отнесутся к датам проведения первых и последних туров в небесной канцелярии, покажет время. Пока же главные тренеры получили пищу для размышлений, и уже начинают строить планы на стартовые игры чемпионата, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кому-то придется очень непросто. Как, например, гродненскому «Неману», которого уже в самом начале турнирного пути проэкзаменует в Борисове чемпион, а затем дружине Александра Корешкова предстоит домашняя проверка на прочность с серебряным призером прошлогоднего первенства солигорским «Шахтером».

Кому-то же повезло, а, может, и нет, это покажет время, стартовать в родных стенах против команды, которая в минувшем сезоне не блистала. Да и в этом межсезонье не отметилась громкими трансферами. Под такое определение вполне подходит встреча «Динамо» (Брест) – «Витебск».

Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Динамо» (Брест):

В любом виде спорта, и в футболе также, очень важна первая игра. Тем более она будет домашней. Я даже больше беру на весь чемпионат не спортивный результат, а зрительский интерес. Зритель, однозначно, соскучившись, придет на матч. Я помню, как в прошлом году с «Шахтером». Зрителей будет очень много, они будут переживать. И в этот момент надо показать хороший футбол и победы, чтобы ажиотаж вокруг брестского футбола был на протяжении всего чемпионата.

Пожалуй, одним из самых интересных матчей первого тура обещает стать уже анонсированная встреча в Борисове. «БАТЭ» встретиться с неплохо укрепившемся в межсезонье гродненским «Неманом».

В туре под номером два белорусских болельщиков ожидает первое дерби XXI чемпионата Беларуси. В столице сойдутся прошлогодние соискатели бронзы – «Минск» и «Динамо».

А уже 10 апреля состоится третий тур за восемь дней, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Такой вот весенний спринт предстоит нашим клубам.

С нетерпением ждем весны и желаем удачи всем представителям элиты.