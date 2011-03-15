В Минске прошла презентация футбольного клуба «Динамо» образца 2011 года

Футболисты и тренерский штаб минского «Динамо», оставившие свои кубковые амбиции еще в прошлом октябре на столичном стадионе «Трактор», в эти весенние дни находятся в Сочи, где проводят последний предсезонный учебно-тренировочный сбор.

По ходу заключительного этапа подготовки к апрельскому старту в чемпионате страны главкому минчан Олегу Василенко предстоит навести лоск в командных взаимодействиях своих подопечных, так сказать, нанести завершающие мазки на полотно клубной динамовской картины.

Буквально накануне сочинского вояжа команда Олега Василенко предстала перед очами родных болельщиков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В одном из столичных клубов прошла презентация «Динамо» сезона-2011. Это мероприятие, судя по всему, и поклонникам «бело-голубых», и самим игрокам запомнится надолго.

В традиционно официальную, признаем откровенно, псевдо пафосную, не слишком увлекательную церемонию представления новичков команды организаторы праздника привнесли уйму креатива и позитивных эмоций. Благодаря чему процесс знакомства превратился в приятное, семейное, неформальное общение.

Динамовским новобранцам, весьма сюрпризно даже для них самих, предложили попробовать себя в роли телезвезд и примерить на себя роли непосредственных героев популярных телевизионных шоу. К примеру, выяснилось, что вернувшийся в команду после командировки в Турцию Брюно Мбанангой, как оказалось, не прогадал. Его давно разыскивал генеральный директор минского клуба Валерий Стрельцов в программе «Жди меня».

А вот Михаилу Афанасьеву, чтобы получить заветную бело-голубую майку с буквой «Д» на груди, потребовалось проверить свою интуицию в одноименной развлекательной передаче.

Вячеславу Глебу и вовсе пришлось пройти испытание детектором лжи.

Но больше всего не повезло, а, скорее, наоборот, посчастливилось, наверное, Леониду Ковелю. Своему воспитаннику «Динамо» приготовило нелегкое задание: продемонстрировать собственные вокальные данные на публике. Для этого, согласитесь, нужно обладать незаурядной порцией смелости или, по крайней мере, самоиронией.

Музыкальную тему вечера продолжило «днепровское» пополнение «Динамо». Музыковеды Александр Быченок и Эдуард Жевнеров посражались в угадывании популярных мелодий по первым нотам.

Любителям статистики сообщим: верх взял Быченок, правда, клубные футболки, само собой, достались обоим игрокам.

А вот один из самых трудных и одновременно завидных экзаменов выпал на долю армянского нападающего Роберта Забеляна, кстати, подписавшего с клубом официальное трудовое соглашение буквально на минувшей неделе. Испытание для футболиста горячих южных кровей, разумеется, не могло обойтись без прекрасного пола. Форварду довелось выступить стилистом в программе «Модный приговор».

А героем программы «Смак» стал еще один новичок клуба, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Главный тренер команды, напомним, также пополнил ее ряды лишь в нынешнем межсезонье. И, тем не менее, уже успел проникнуться динамовским духом до самых глубин. Во всяком случае, в рецепте чемпионского блюда Олега Василенко главными ингредиентами стали сплоченность всего коллектива, стойкий характер и единство клуба со своими болельщиками.

Кстати, именно этого пожелал в напутственном слове на предстоящий сезон председатель правления «Динамо» Юрий Александрович Чиж.