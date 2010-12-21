В Минске прошла церемония закрытия футбольного сезона Беларуси и чествование лауреатов по его итогам

Мероприятие прошло в бизнес-центре минского отеля «Виктория» 17 декабря. Стоит отметить, что торжественная церемония, завершающая сезон в Беларуси, год от года становится душевнее и уютнее. Вне зависимости от места проведения.

Разумеется, основная заслуга в этом принадлежит ассоциации БФФ, которая без лишнего пафоса обустроила встречу всех, кто не покладая рук делал все возможное для прогресса белорусского футбола.

Программа нынешней церемонии была традиционной, и от того, наверное, теплой и приятной.

Дублировать список лауреатов звездного мяча, наверное, смысла не имеет. Просто напомним, что командные призы поделили между собой борисовский «БАТЭ», минское «Динамо», «Днепр» и «Шахтер».

Победа в индивидуальных номинациях заслуженно досталась представителям чемпиона Беларуси: Сергею Веремко, Александру Юревичу, Виталию Родионову, и ставшему трехкратным лауреатом сезона Ренану Брессану.

Юрий Жевнов получил награду как лучший футболист Беларуси 2010 года. И Виктор Гончаренко – как лучший тренер страны.

Без лишней скромности отметим, что «Звездный мяч» за вклад в освещение отечественной игры №1 получила телекомпания «Столичное телевидение».

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Спасибо большое Федерации футбола. Мы вместе с ней растем, показываем динамику. Мы совсем молоды. Нам будет 10 лет первого января.

Мы начинали со спортивных новостей. «Столичный футбол», «Горячий лед». Много спортивных проектов.

В общем, футбольный сезон-2010 успешно завершен. Впереди – новые задачи и высоты. Решать и покорять которые предстоит уже очень скоро.