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В Минске прошла церемония закрытия футбольного сезона Беларуси и чествование лауреатов по его итогам

21 декабря 2010 13:50
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Мероприятие прошло в бизнес-центре минского отеля «Виктория» 17 декабря. Стоит отметить, что торжественная церемония, завершающая сезон в Беларуси, год от года становится душевнее и уютнее. Вне зависимости от места проведения.

Разумеется, основная заслуга в этом принадлежит ассоциации БФФ, которая без лишнего пафоса обустроила встречу всех, кто не покладая рук делал все возможное для прогресса белорусского футбола.

Награды

Награды

Программа нынешней церемонии была традиционной, и от того, наверное, теплой и приятной.

Дублировать список лауреатов звездного мяча, наверное, смысла не имеет. Просто напомним, что командные призы поделили между собой борисовский «БАТЭ», минское «Динамо», «Днепр» и «Шахтер».

Победа в индивидуальных номинациях заслуженно досталась представителям чемпиона Беларуси: Сергею Веремко, Александру Юревичу, Виталию Родионову, и ставшему трехкратным лауреатом сезона Ренану Брессану.

Вручение награды Сергею Веремко

Вручение награды Александру Юревичу

Вручение награды Виталию Родионову

Вручение награды Ренану Брессану

Ренан Брессан

Юрий Жевнов получил награду как лучший футболист Беларуси 2010 года. И Виктор Гончаренко – как лучший тренер страны.

Вручение награды Сергею Корниленко

Вручение награды Виктору Гончаренко

Без лишней скромности отметим, что «Звездный мяч» за вклад в освещение отечественной игры №1 получила телекомпания «Столичное телевидение».

Вручение награды ЗАО «Столичное телевидение»

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Спасибо большое Федерации футбола. Мы вместе с ней растем, показываем динамику. Мы совсем молоды. Нам будет 10 лет первого января.
Мы начинали со спортивных новостей. «Столичный футбол», «Горячий лед». Много спортивных проектов.

В общем, футбольный сезон-2010 успешно завершен. Впереди – новые задачи и высоты. Решать и покорять которые предстоит уже очень скоро.

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