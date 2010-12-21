В Минске прошла церемония закрытия футбольного сезона Беларуси и чествование лауреатов по его итогам

Разумеется, основная заслуга в этом принадлежит ассоциации БФФ, которая без лишнего пафоса обустроила встречу всех, кто не покладая рук делал все возможное для прогресса белорусского футбола.
Программа нынешней церемонии была традиционной, и от того, наверное, теплой и приятной.
Дублировать список лауреатов звездного мяча, наверное, смысла не имеет. Просто напомним, что командные призы поделили между собой борисовский «БАТЭ», минское «Динамо», «Днепр» и «Шахтер».
Победа в индивидуальных номинациях заслуженно досталась представителям чемпиона Беларуси: Сергею Веремко, Александру Юревичу, Виталию Родионову, и ставшему трехкратным лауреатом сезона Ренану Брессану.
Юрий Жевнов получил награду как лучший футболист Беларуси 2010 года. И Виктор Гончаренко – как лучший тренер страны.
Без лишней скромности отметим, что «Звездный мяч» за вклад в освещение отечественной игры №1 получила телекомпания «Столичное телевидение».
Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Спасибо большое Федерации футбола. Мы вместе с ней растем, показываем динамику. Мы совсем молоды. Нам будет 10 лет первого января.
Мы начинали со спортивных новостей. «Столичный футбол», «Горячий лед». Много спортивных проектов.
В общем, футбольный сезон-2010 успешно завершен. Впереди – новые задачи и высоты. Решать и покорять которые предстоит уже очень скоро.