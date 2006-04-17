В Минске прошел республиканский легкоатлетический пробег

Более 200 участников от 3 до 82 лет из разных городов Беларуси приняли участие в соревнованиях в беге на дистанцию 5 километров.Такие акции проходят в столице не первый раз. Их цель - привлечь молодежь к спорту. :Анатолий Гоголев занимается спортом уже 30 лет. Ветеран Великой Отечественной войны в 82 года руководил разминкой перед стартом. Его энергии и спортивному задору юное поколение может только позавидовать. <Бегом от болезней - на встречу здоровью> - девиз еще одного участника пробега. Валентин Стригоцкий начал заниматься спортом в 46 лет. Врачи уже вели речь об инвалидности. А 30 лет спустя Валентин стал преодолевать марафонские дистанции. Клуб любителей бега <Виктория> существует в Минске всего 4 месяца. Но за это время сделано уже не мало. Каждую неделю туда приходят ветераны, участники олимпиад и марафонов. Своим личным примером они пропагандируют здоровый образ жизни, привлекают молодежь к занятиям спортом.