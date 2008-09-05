В минске прошел отборочный матч молодежного чемпионата Европы-2009 по футболу

Он состоялся 5 сентября между сборными России и Грузии.Решение о переносе игры из Москвы в белорусскую столицу приняла комиссия УЕФА по чрезвычайным ситуациям в связи с политическим кризисом на Кавказе. Российская сторона выбрала минский стадион "Трактор". Игру судили северо-ирландцы.



После отборочного матча чемпионата мира молодежных сборных России и Грузии, наставник грузинской дружины хорват Петар Шегрт отметил хорошую организацию игры, состоявшейся сегодня на минском стадионе "Трактор", и поблагодарил Белорусскую федерацию футбола за хороший прием.