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В минске прошел отборочный матч молодежного чемпионата Европы-2009 по футболу

05 сентября 2008 16:52
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Он состоялся 5 сентября между сборными России и Грузии.Решение о переносе игры из Москвы в белорусскую столицу приняла комиссия УЕФА по чрезвычайным ситуациям в связи с политическим кризисом на Кавказе. Российская сторона выбрала минский стадион "Трактор". Игру судили северо-ирландцы.

После отборочного матча чемпионата мира молодежных сборных России и Грузии, наставник грузинской дружины хорват Петар Шегрт отметил хорошую организацию игры, состоявшейся сегодня на минском стадионе "Трактор", и поблагодарил Белорусскую федерацию футбола за хороший прием.

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