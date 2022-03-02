В Минске проходит последний этап детского волейбольного турнира «Мяч над сеткой»

Всего же соревнования состоят из пяти этапов и проходят по всей Беларуси. В турнире принимают участие 88 команд со всей страны в шести возрастах. Соревнуются ребята по круговой системе. На этой неделе Минск стал площадкой для спортивных волейбольных баталий самой младшей возрастной группы, а это ребята 2010-2011 годов рождения. Отметим, что проект детской юношеской волейбольной лиги осуществляется при поддержке Президентского спортивного клуба.