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В Минске проходит последний этап детского волейбольного турнира «Мяч над сеткой»

02 марта 2022 14:08
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Новости Беларуси. В Минске проходит последний этап детского волейбольного турнира «Мяч над сеткой» – «Финал четырех», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходит последний этап детского волейбольного турнира «Мяч над сеткой»-1

Всего же соревнования состоят из пяти этапов и проходят по всей Беларуси. В турнире принимают участие 88 команд со всей страны в шести возрастах. Соревнуются ребята по круговой системе. На этой неделе Минск стал площадкой для спортивных волейбольных баталий самой младшей возрастной группы, а это ребята 2010-2011 годов рождения. Отметим, что проект детской юношеской волейбольной лиги осуществляется при поддержке Президентского спортивного клуба.

# Волейбол # Фотофакт

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